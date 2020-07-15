Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

COVID-19 не оставил российских туристов в Хорватии без бассейна, но запретил сауны. Об этом «Политика сегодня» узнала от представителя фронт-офиса хорватского отеля Gospoja, расположенного в исторической зоне города Врбник.

Персонал четырехзвездночной гостиницы обязан носить маску, рассказал Кристиан, а все помещения обязательно дезинфицируются. Нововведения коронавирус ввел и в сфере питания. По словам представителя отеля, столь любимого россиянами шведского стола нет, взамен посетителям предлагают порционный завтрак и ужин. Между столами должна соблюдаться дистанция в полтора метра.

Оздоровительный центр Hotel-Vinotel Gospoja сможет принять одновременно до 15 человек. Отдыхающие могут поплескаться в бассейне, однако посетить сауну у них не получится.

«Пока это все ограничения, которые есть в нашем отеле», — заключил Кристиан в комментарии «Политике сегодня».

Накануне ряд стран, в числе которых и Хорватия, заявили о готовности принять россиян. Некоторые курорты просят справку об отсутствии диагноза «коронавирус», другие собираются измерять температуру приезжих в аэропортах, третьи же разработали специальное приложение, которое турист обязан будет установить на телефон. О правилах путешествия в Хорватию можно узнать на портале российского посольства.

Ранее «Политика Сегодня» узнала, как курорты Египта собираются защитить российских туристов от коронавируса.