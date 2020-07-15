Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

 Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

 Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%

Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%
Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

 Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией
«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

 Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

 Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%

Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%
Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

 Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией
14:43   15 Июля 2020
Весь мир

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

COVID-19 не оставил российских туристов в Хорватии без бассейна, но запретил сауны. Об этом «Политика сегодня» узнала от представителя фронт-офиса хорватского отеля Gospoja, расположенного в исторической зоне города Врбник.

Персонал четырехзвездночной гостиницы обязан носить маску, рассказал Кристиан, а все помещения обязательно дезинфицируются. Нововведения коронавирус ввел и в сфере питания. По словам представителя отеля, столь любимого россиянами шведского стола нет, взамен посетителям предлагают порционный завтрак и ужин. Между столами должна соблюдаться дистанция в полтора метра.

Оздоровительный центр Hotel-Vinotel Gospoja сможет принять одновременно до 15 человек. Отдыхающие могут поплескаться в бассейне, однако посетить сауну у них не получится.

«Пока это все ограничения, которые есть в нашем отеле», — заключил Кристиан в комментарии «Политике сегодня».

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

Накануне ряд стран, в числе которых и Хорватия, заявили о готовности принять россиян. Некоторые курорты просят справку об отсутствии диагноза «коронавирус», другие собираются измерять температуру приезжих в аэропортах, третьи же разработали специальное приложение, которое турист обязан будет установить на телефон. О правилах путешествия в Хорватию можно узнать на портале российского посольства.

Ранее «Политика Сегодня» узнала, как курорты Египта собираются защитить российских туристов от коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #туризм #новости #общество #хорватия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...