Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет стал одной из восьми стран, готовых принять российских туристов. «Политика Сегодня» поинтересовалась у египетского министерства туризма и древностей, как власти защитят россиян от коронавируса. Ответ удивил – горячей линией.

Услуга стала одной из мер предосторожности и правил гигиенической безопасности, как объяснили в ведомстве. В целом, в Египте собираются соблюдать международные стандарты – ношение масок, повсеместная дезинфекция, измерение температуры.

По телефону туристу расскажут буквально все – от мер предосторожности до часов работы археологических памятников. Обещают даже, что через горячую линию все вопросы решатся. Главное, не перегибать – диалоги записывают.

«Услуга "горячая линия" позволит быстрее и эффективнее общаться с туристами, стремясь обеспечить им комфорт на протяжении всего пребывания в Египте», — уверены в Минтуризма.

Подробнее о новшестве и правилах въезда на курорт можно узнать на сайте египетского ведомства и российского посольства.