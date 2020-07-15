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 Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией
14:31   15 Июля 2020
Весь мир

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет стал одной из восьми стран, готовых принять российских туристов. «Политика Сегодня» поинтересовалась у египетского министерства туризма и древностей, как власти защитят россиян от коронавируса. Ответ удивил – горячей линией.

Услуга стала одной из мер предосторожности и правил гигиенической безопасности, как объяснили в ведомстве. В целом, в Египте собираются соблюдать международные стандарты – ношение масок, повсеместная дезинфекция, измерение температуры.

По телефону туристу расскажут буквально все – от мер предосторожности до часов работы археологических памятников. Обещают даже, что через горячую линию все вопросы решатся. Главное, не перегибать – диалоги записывают.

«Услуга "горячая линия" позволит быстрее и эффективнее общаться с туристами, стремясь обеспечить им комфорт на протяжении всего пребывания в Египте», — уверены в Минтуризма.

Подробнее о новшестве и правилах въезда на курорт можно узнать на сайте египетского ведомства и российского посольства.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #египет #туризм #горячая линия #коронавирус

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