Кац оценил уровень влияния Навального на избирателей

Блогер Максим Кац оценил влияние главы иноагента "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального на россиян.

Кац написал в Twitter, что реально Навальный может повлиять всего лишь на 50 тысяч человек, что составляет примерно 0,05% всего населения в пересчете на 108 млн избирателей.

Реально этот показатель может быть вдвое меньше, так как в акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов ФБК в Мосгордуму участвовало приблизительно 20 тысяч человек, передает "Антипропаганда".

Напомним, что суд взыскал более 4,7 млн рублей в пользу МВД с сотрудников ФБК Любови Соболь и Георгия Албурова за привлечение дополнительных сотрудников полиции на несанкционированную акцию из-за выборов в Мосгордуму.