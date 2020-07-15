Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

 Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

 Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%

Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%
Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

 Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией
«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

«Возможно, он истероид»: психиатр оценила поведение Грудинина

 Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

 Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%

Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%
Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

Курорты Хорватии оставят российских туристов без бассейнов и шведского стола

 Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией

Египет решил защитить туристов от коронавируса горячей линией
14:25   15 Июля 2020
Общество

Кац оценил уровень влияния Навального на избирателей

Кац оценил уровень влияния Навального на избирателей

Блогер Максим Кац оценил влияние главы иноагента "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального на россиян.

Кац написал в Twitter, что реально Навальный может повлиять всего лишь на 50 тысяч человек, что составляет примерно 0,05% всего населения в пересчете на 108 млн избирателей.

Реально этот показатель может быть вдвое меньше, так как в акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов ФБК в Мосгордуму участвовало приблизительно 20 тысяч человек, передает "Антипропаганда".

Напомним, что суд взыскал более 4,7 млн рублей в пользу МВД с сотрудников ФБК Любови Соболь и Георгия Албурова за привлечение дополнительных сотрудников полиции на несанкционированную акцию из-за выборов в Мосгордуму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#навальный #фбк #кац

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...