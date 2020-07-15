Депутат Нилов разъяснил волнующие россиян вопросы удаленной работы

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал импульсом и катализатором пандемию коронавирусной инфекции для внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования удаленной работы.

«Мы можем сделать вывод, что производительность труда не пострадала, а в отдельных случаях, наоборот, ситуация улучшилась, когда работа строилась по принципу удаленной или смешанной занятости. Очевидно, что эти формы в дальнейшем будут востребованы и использованы, поэтому задача теперь обрисовать все в рамках ТК РФ, чтобы двигаться в ногу со временем», — сказал депутат в комментарии «Политике сегодня».

В среду, 15 июля, комитет рассмотрел инициативу о регулировании удаленной работы и порекомендовал ГД принять законопроект в первом чтении. Авторы предлагают ввести три ключевых понятия: «удаленка» (подойдет для тех, кто хочет работать из дома), временный дистанционный труд и смешанный.

«Будет создана рабочая группа, которая займется анализом разных предложений, поскольку есть определенные вопросы как со стороны работодателей, так и со стороны профсоюзов, экспертов. Поэтому не спеша, в течение лета подготовим ко второму чтению данный законопроект», — добавил Нилов.

Для большинства россиян, исключая вахтовиков и работающих по срочным трудовым договорам, удаленная работа в новинку. Поэтому сотрудников волнуют гарантии и права, а работодателей — основания и условия увольнения.

«Волнуют злоупотребления со стороны работодателей, когда они, пользуясь форматом удаленной занятости, начинают претендовать или покушаться на свободное, личное время сотрудников. При этом остается гибкая возможность в случае согласия дать право пользоваться такой возможностью, но при этом должна быть дополнительная оплата, соответствующая ТК РФ, за работу в сверхурочное время», — объяснил председатель комитета.

Не меньше работников заботит вопрос надбавок, премий, доплат. Коллеги, по словам Нилова, планируют обсудить правомерность тех или иных выплат тем, кто трудится одновременно у нескольких работодателей, и многие другие вопросы.

«В целом, концептуально инициативу все социальные партнеры поддержали, трехсторонняя комиссия поддержала. Если работодатель привлекает сотрудника удаленно, то вопрос зарплаты также регулируется с тем, чтобы никаких уменьшений не было. Это гарантия прав работников, поэтому это также в законопроекте предусмотрено», — заверил депутат.

Председатель комитета считает, что у готовящихся к декретному отпуску сотрудниц нет поводов для беспокойства. В соответствии с действующим законодательством, женщина вправе сначала уйти в отпуск по беременности и родам, а до полутора лет она может находиться в отпуске по уходу за ребенком. Оба случая оплачиваются из Фонда социального страхования.