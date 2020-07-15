«Исчезнет с лица земли». Военный эксперт Сивков резко высказался о будущем Эстонии

Эстония поддерживает антироссийскую риторику и живет на деньги США.Такое мнение «Политике сегодня» высказал военный и политический аналитик, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Сивков, комментируя заявление главы Минобороны Эстонии Юри Луйка, который в обращении к новобранцам назвал Россию врагом и призвал их защитить страну от «российской угрозы».

«Вся эта элита создана на антироссийской волне, она ненавидит Россию, она живет на американских деньгах, поэтому она всячески пытается доказать, что мы — ужас Америки, а, следовательно, и Эстонии», — заявил эксперт.

По мнению политолога, внешнеполитический курс США обернется для страны проблемами, прежде всего, экономическими. Штатам, как фактическому гаранту эстонского суверенитета, будет не до решения вопросов прибалтийской республики.

«Скоро в Штатах начнутся проблемы, а Европа сейчас в замкнутом состоянии, поэтому Эстония (как независимое государство - прим. ред.), исчезнет с лица земли, — категоричен Сивков. — Даже если начнут воссоздаваться границы Советского Союза, и эти маленькие прибалтийские страны захотят вернуться, то мы не должны их брать. Это вечная головная боль, гнойник и недовольства. Брать кого попало в страну нельзя».

По словам Константина Сивкова, Россия оказала большую помощь странам Прибалтики, в том числе Эстонии, но не услышала от них благодарности.

«Мы им создали все, помогли с промышленностью, а они это угробили. Теперь нас во всем обвиняют», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее Министр обороны Эстонии Юри Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном на сайте Минобороны, заявил, что стране «нужная обученная армия», которая сможет оказать сопротивление врагу — России. Он также добавил, что Москве «не стоит совать свой нос» в дела Эстонии.