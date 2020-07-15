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14:09   15 Июля 2020
Политика

Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

Нидерландский журналист назвал недочеты в деле MH17

Представитель СМИ из Нидерландов Эрик ван де Беек указал на данные по делу о крушении воздушного судна, летевшего рейсом MH17, доказывающие вину Киева в авиационной катастрофе 2014 года. Об этом журналист написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Беека, следователи Голландии опубликовали факты, подтверждающие причастность Вооруженных сил Украины к крушению гражданского самолета. Речь идет о стенограмме диалога фигурантов дела, которой руководствуются прокуроры с целью привязать Российскую Федерацию к инциденту. Однако имеется ряд упущенных деталей, отметил журналист. Соответствующую информацию предоставило издание "ПолитРоссия".

Беек добавил, что на записи четко слышен разговор о воздушном судне ВВС Незалежной, который сбил гражданский самолет. По его мнению, в официальном расследовании имеются недочеты, поскольку в нем отсутствует информация о причастности украинского судна.

Телеканал "360" сообщает, что зампред Госдумы Российской Федерации Петр Толстой назвал ответственного за катастрофу MH17.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #нидерланды #mh17

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