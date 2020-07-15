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14:06   15 Июля 2020
Общество

Заместитель главы МИД РФ провел телефонные переговоры с послом США Салливаном

Заместитель главы МИД РФ провел телефонные переговоры с послом США Салливаном

Американская сторона настояла на проведении переговоров между послом США в РФ Джоном Салливаном и замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Итоги телефонного разговора появились на сайте МИД РФ.

Известно, что между дипломатами произошел обмен мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении. Также стороны рассмотрели усилия по долгосрочному урегулированию в Сирии и Ливии на основе уважения суверенитета этих государств.

Вершинин и Салливан выразили взаимную заинтересованность в координации подходов РФ и США в этой проблематике. Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #переговоры #мидрф

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