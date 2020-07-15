Размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке снизился до 10%

Руководство Сбербанка решило сократить первоначальный взнос по ипотечным кредитам, сообщили представители пресс-службы компании.

Зарплатные клиенты кредитной организации теперь смогут вносить 10% от стоимости недвижимости в качестве первоначального взноса при оформлении займа на покупку жилья в новостройке или на вторичном рынке.

Изменения не коснутся государственных программ, военной ипотеки и кредитов на загородную недвижимость, отметили сотрудники Сбербанка.