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13:43   15 Июля 2020
Экономика

Песков сообщил о переговорах Путина с Эрдоганом о возобновлении авиасообщения с Турцией

Песков сообщил о переговорах Путина с Эрдоганом о возобновлении авиасообщения с Турцией

Пандемия коронавирусной инфекции вынудила страны закрыть границы и прервать авиасообщение. Не стала исключением и Турция — популярное для россиян туристическое направление.

Половина лета уже прошла, а курортный сезон так до сих пор из-за COVID-19 и не открылся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 14 июля Путин и Эрдоган по телефону обсуждали вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. РИА Новости передает, что президенты договорились поручить соответствующим ведомствам начать переговоры на эту тему.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #возобновление авиасообщения #COVID-19

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