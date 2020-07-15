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13:37   15 Июля 2020
Общество

Медиацентр "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сектантства и религии

Медиацентр "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сектантства и религии

Онлайн-трансляцию на тему "Сектантство и традиционные религии. Как секты рушат человеческие жизни?" совместно проведут Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН).

Россия систематически и регулярно борется тоталитарно-деструктивными сектами. Под запрет в Российской Федерации попали "Свидетели Иеговы", решение. Во время онлайн-конференции, которая состоится 15 июня в 14:00, медиацентр "Патриот" обнародует сенсационное решение швейцарского суда, вступившее в законную силу и подтвердившее нарушение прав верующих сектой "Свидетели Иеговы", сообщает Федеральное агентство новостей.

В России помимо традиционных сект существуют и радикальные представители — выходцы из устоявшихся религиозных конфессий. В рамках предстоящего эфира эксперты обсудят мировой опыт борьбы с сектами тоталитарного режима и расскажут, почему люди вступают в секту и жертвуют ей все, отказываясь от нормальной жизни. Присоединиться к прямой трансляции и задать интересующие на эту тему вопросы можно по ссылке.

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Автор: Василий Пименов
#россия #религия #секта

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