Совфед РФ в ходе 486 заседания рассмотрел ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Доклад представлял сенатор Андрей Климов.

Общероссийское голосование по Конституции РФ одобрило ввод президентских предложений и сформированных на их основании изменений в Основной закон РФ, вступивших в силу 4 июля.

Для деятельности комиссии особое значение имеет положение новой статьи 791 Конституции РФ. Текст поправки гласит, что "Российская Федерация принимает меры по недопущению вмешательства во внутренние дела государства".

Соответствующего рода вмешательство осуществлялось в период с 15 января 2020 года и продолжается по настоящее время с целью дискредитировать процесс принятия поправок в Конституцию РФ.

Американские власти не скрывают своего циничного вмешательства, а представитель Госдепа США открыто заявил, что "США принципиально против конституционных корректировок". С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.