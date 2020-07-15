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13:32   15 Июля 2020
Политика

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

Законопроект с поправкам о многодневном голосовании на выборах всех уровней принят Государственной думой РФ во втором чтении.

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в третьем чтении 21 июля 2020 года. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по контролю и регламенту Олег Нилов сообщил, что профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования. В новых поправках речь ведется о том, что формат многодневного голосования в России коснется не только местных, но и думских выборов.

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Автор: Илья Романович
#россия #госдума #голосование

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