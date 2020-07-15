Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС

Военную ситуацию в Ливии на пресс-конференции осветил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари.

Ахмад Мисмари сообщил о том, что протурецкие наемники активизировались на линии фронта, несмотря на сложную ситуацию в регионе в связи с коронавирусной инфекцией, турецкая сторона продолжает переброску иностранных наемников в Триполи. Официальный спикер ЛНА заявил, что поступила информация о том, что Турция перебрасывает террористов из Газиантепа.

Они прошли полную боевую подготовку и готовы вести боевые действия в трудных условиях и пустынной местности. Население западной территории Ливии стремиться поскорее покинуть ту местность, которая подконтрольна нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, и сбежать на восток. Турецкие СМИ уже распространяют информацию о начале военной операции на западе Сирта. Ахмад Мисмари предполагает, что такого рода сообщения предвещают крупное сражение в ближайшем времени. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Выходить из Сирта Ливийская национальная армия не планирует, так как все понимают, что основная цель Эрдогана в Ливии это добыча ливийской нефти и газа. Для армии Ливии это выбор между смертью и жизнью, заявил спикер ЛНА.