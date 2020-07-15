Сенатор Цеков оценил карту Украины без Крыма, которую показали в Белом доме

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани объективно оценивает положение Крыма и не боится говорить о реальной ситуации своей аудитории. Именно поэтому он показал карту Украины без полуострова в своем канале, заявил «Политике сегодня» сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Это позиция реальности, это соответствует сегодняшней ситуации. Те издания и журналисты, которые не ангажированы, они даже настаивают на том, что Крым принадлежит России. Джулиани тоже это понимает, поэтому публикует карту Украины без полуострова», — объяснил политик.

Сенатор уверен, что большинство рядовых американцев спокойно воспринимают факт того, что Крым - часть России. Противоположной точки зрения придерживается лишь официальный Белый дом.

«Джулиани не является должностным лицом, поэтому объективно информирует своих читателей и избирателей о том, что происходит в Украине», — сказал он.

Цеков не исключил, что после публикации карты Украины без Крыма Рудольфа Джулиани будут критиковать официальные лица, однако, по мнению сенатора, на карьере адвоката это не особо скажется.