Осенью на экраны выйдет вторая часть основанной на реальных событиях картины «Шугалей», которая повествует о незаконно удерживаемых в Ливии российских социологах. Российский актер и режиссер Олег Тактаров в беседе с «Политикой сегодня» выразил мнение, что фильм привлечет внимание общественности, но для освобождения соотечественников вести диалог нужно далеко не с ливийской стороной.

«Я думаю, что в удерживании пленных россиян есть заинтересованность у американцев. Разговор тут нужно вести не с Ливией, а с США. <…> Зачем ливийцам удерживать россиян? Тут дело далеко не в Ливии», — заявил Тактаров.

Тактаров считает, что Западу выгодно нахождение российских социологов в неволе.

Вкупе с усилиями дипломатов, картина «Шугалей-2» поспособствует скорейшему освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана, уверен политолог Владимир Джаралла.

«Мы прекрасно понимаем, что ситуация с российскими социологами может быть решена только комплексным подходом. Потому что лучший из всех возможных вариантов – это мирный путь урегулирования вопроса. А сам фильм и шум, который он создает, станет дополнительным стимулом для освобождения Шугалея и Суэйфана», — объяснил эксперт.

Джаралла согласился с мнением Тактарова, однако добавил, что так называемому Правительству национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сарраджа также выгодно держать у себя россиян без предъявления каких-либо обвинений, чтобы иметь возможность «вести переговоры» или попросту шантажировать Москву.

Политолог заключил, что общественное внимание, вызванное выходом второй части нашумевшей картины, поможет российскому правительству в освобождении ученых из ливийского плена. Фильм «Шугалей-2» будет презентован в сентябре этого года.

Напомним, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования и были похищены в мае 2019 года. До сих пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига».