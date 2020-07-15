Трамп обвинил ЕС в несправедливом отношении к американцам

Американский лидер Дональд Трамп на фоне разногласий с Брюсселем по поводу нового типа коронавируса вновь обвинил ЕС в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к гражданам США.

По мнению государственного лидера, международное объединение было создано, чтобы использовать Америку и в течение долгого времени якобы извлекало выгоду из своего положения. Соответствующее заявление президент сделал во время беседы с журналистами в своей администрации, запись его выступления опубликовала пресс-служба Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Европейский союз никогда не относился к США положительно. По его словам, Соединенные Штаты и ЕС являются конкурентами в области экономики, сообщает телеканал "360".