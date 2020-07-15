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 Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало

Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало
Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

 Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС

Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС
Тактаров рассказал о роли США в судьбе похищенных в Ливии россиян

Тактаров рассказал о роли США в судьбе похищенных в Ливии россиян

 Власти США передумали высылать иностранных студентов из страны

Власти США передумали высылать иностранных студентов из страны

12:44   15 Июля 2020
Политика

Трамп обвинил ЕС в несправедливом отношении к американцам

Трамп обвинил ЕС в несправедливом отношении к американцам

Американский лидер Дональд Трамп на фоне разногласий с Брюсселем по поводу нового типа коронавируса вновь обвинил ЕС в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к гражданам США.

По мнению государственного лидера, международное объединение было создано, чтобы использовать Америку и в течение долгого времени якобы извлекало выгоду из своего положения. Соответствующее заявление президент сделал во время беседы с журналистами в своей администрации, запись его выступления опубликовала пресс-служба Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Европейский союз никогда не относился к США положительно. По его словам, Соединенные Штаты и ЕС являются конкурентами в области экономики, сообщает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #трамп #обвинения

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