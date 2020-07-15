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 Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало

Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало
Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

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 Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС

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12:44   15 Июля 2020
Общество

Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало

Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало

Шествие "Бессмертного полка" было перенесено с 9 мая на 26 июля в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Новая дата также может оказаться под вопросом, но пока президент РФ Владимир Путин не делал никаких новых заявлений.

Предложение провести шествие "Бессмертного полка" уже на улицах российских городов 26 июля пока остается в силе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости, сообщил, что президент РФ Владимир Путин не озвучивал пока новых предложений. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР Василий Лановой заявил, что в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки шествие может быть перенесено на первые числа сентября.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #бессмертный полк

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