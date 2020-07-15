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12:39   15 Июля 2020
Общество

Кошкин рассчитывает, что фильм "Шугалей" ускорит процесс освобождения россиян

Кошкин рассчитывает, что фильм "Шугалей" ускорит процесс освобождения россиян

Фильм "Шугалей-2" расскажет о судьбе российских граждан, оказавшихся в заточении в Ливии. Боевики так называемого Правительства национального согласия более года удерживают россиян в неофициальной тюрьме "Митига".

Премьера фильма "Шугалей" состоялась 1 мая. Создатели анонсировали выход второй части картины в сентябре. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, историю похищенных боевиками Максима Шугалея и Самера Суэйфана должны узнать все россияне.

В Триполи российские ученые из Фонда защиты национальных ценностей прибыли по приглашению, для проведения социологического исследования. Поездка была согласована с местными властями. Однако боевики RADA, входящей в состав "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, вломились ночью в жилище россиян в Триполи и похитили ученых. С тех пор Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", где узники подвергаются пыткам и психологическому давлению.

Как отметил Андрей Кошкин в беседе с журналистами "НьюИнформ", вторая часть фильма "Шугалей" расскажет, что на самом деле случилось с россиянами в Ливии. Особый акцент на этом привлечет внимание общественности и позволит освободить российских граждан.

"Шугалей-2" расскажет гражданам РФ о социально-экономических, политических тенденциях, актуальных для североафриканской страны", - отметил Кошкин, выразив надежду на то, что фильм "Шугалей-2" поможет вызволить ученых из плена в Ливии.

Фильм "Шугалей" раскроет причины различных конфликтов по всему миру, добавил Кошкин. Он также подчеркнул, что благодаря вниманию общественности справедливость все же восторжествует.

Кошкин рассчитывает, что фильм "Шугалей" ускорит процесс освобождения россиян

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #кошкин #Шугалей #суэйфан #шугалей 2

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