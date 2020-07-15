Фильм "Шугалей-2" расскажет о судьбе российских граждан, оказавшихся в заточении в Ливии. Боевики так называемого Правительства национального согласия более года удерживают россиян в неофициальной тюрьме "Митига".

Премьера фильма "Шугалей" состоялась 1 мая. Создатели анонсировали выход второй части картины в сентябре. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, историю похищенных боевиками Максима Шугалея и Самера Суэйфана должны узнать все россияне.

В Триполи российские ученые из Фонда защиты национальных ценностей прибыли по приглашению, для проведения социологического исследования. Поездка была согласована с местными властями. Однако боевики RADA, входящей в состав "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, вломились ночью в жилище россиян в Триполи и похитили ученых. С тех пор Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", где узники подвергаются пыткам и психологическому давлению.

Как отметил Андрей Кошкин в беседе с журналистами "НьюИнформ", вторая часть фильма "Шугалей" расскажет, что на самом деле случилось с россиянами в Ливии. Особый акцент на этом привлечет внимание общественности и позволит освободить российских граждан.

"Шугалей-2" расскажет гражданам РФ о социально-экономических, политических тенденциях, актуальных для североафриканской страны", - отметил Кошкин, выразив надежду на то, что фильм "Шугалей-2" поможет вызволить ученых из плена в Ливии.

Фильм "Шугалей" раскроет причины различных конфликтов по всему миру, добавил Кошкин. Он также подчеркнул, что благодаря вниманию общественности справедливость все же восторжествует.