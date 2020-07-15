Клишас заявил, что Совфед рассмотрит и поддержит закон о трехдневном голосовании 24 июля

Совет Федерации рассмотрит и поддержит законопроект о трехдневном голосовании 24 июля, об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

По словам Клишаса, Совфед на предстоящем пленарном заседании намерен поддержать законопроект о проведении местных и думских выборов в течение нескольких дней.

"Закон точно будет рассмотрен на следующей пленарке. Наш комитет и Совет Федерации поддержит его", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Накануне Госдума рассмотрела законопроект, предусматривающий формат многодневного голосования в России. Согласно замыслу авторов идеи, голоса избирателей при таком формате будут подсчитывать в последний день голосования после закрытия участков. В документе отмечается также, что многодневные выборы будут проводиться без досрочного голосования, сообщает RT.