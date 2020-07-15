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12:35   15 Июля 2020
Общество

Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей 16 июля

Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей 16 июля

Глава РФ Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России 16 июля в Крыму. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Церемония состоится на судостроительном заводе "Залив", располагающемся в Керчи. Там же глава России примет участие в совещании с рядом других судостроительных комплексов — Северодвинским, "Севмашем" и Санкт-Петербургской "Северной верфью" в онлайн-формате. В этот день также запланирована закладка новых кораблей.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #крым #песков #вмф

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