Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей 16 июля

Глава РФ Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России 16 июля в Крыму. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Церемония состоится на судостроительном заводе "Залив", располагающемся в Керчи. Там же глава России примет участие в совещании с рядом других судостроительных комплексов — Северодвинским, "Севмашем" и Санкт-Петербургской "Северной верфью" в онлайн-формате. В этот день также запланирована закладка новых кораблей.