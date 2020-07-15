Эксперт Добромыслов рассказал о деталях начисления надбавки за советский стаж

Для получения прибавки к пенсии за советский стаж необходимо будет документально подтвердить свою занятость до 1991 года, сообщил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов.

Доплата к пенсиям полагается гражданам, которые начали работать до 1 января 1991 года. За каждый год трудового стажа в СССР им начислят по 1% от пенсионного капитала, рассказали в Пенсионном фонде России.

Многие россияне в советский период работали неофициально, поэтому такие категории жителей РФ не смогут рассчитывать на повышение пенсионного пособия, передает слова экономиста "Царьград".

Занятость до 1991 года нужно будет подтвердить, предоставив официальные документы. Данные о трудовой деятельности лучше согласовать с сотрудниками ПФР, которые пояснят гражданам все нюансы подсчета стажа, добавил Добромыслов.