Вузы Минобороны набирают абитуриентов на местах из-за коронавирусной инфекции

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не смогла отменить набор в военные вузы, но поменяла способ набора. Если раньше абитуриенты приезжали в вузы на экзамены, то сейчас преподаватели сами поедут по регионам.

Набор абитуриентов в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ в этом году будет проходить в регионах проживания желающих стать курсантами. Выездные группы представителей всех 35 военных вузов, как сообщает ТАСС, будут работать в региональных военкоматах.

Кампания по набору курсантов будет проходить с 15 июля по 5 августа. Окончательные результаты вступительных испытаний будут известны 15 августа, и тогда же все успешно прошедшие профессиональный отбор будут зачислены в избранные вузы. Всего в этом году 40 тысяч молодых россиян захотели учиться военным профессиям.