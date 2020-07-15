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12:22   15 Июля 2020
Армия

Вузы Минобороны набирают абитуриентов на местах из-за коронавирусной инфекции

Вузы Минобороны набирают абитуриентов на местах из-за коронавирусной инфекции

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не смогла отменить набор в военные вузы, но поменяла способ набора. Если раньше абитуриенты приезжали в вузы на экзамены, то сейчас преподаватели сами поедут по регионам.

Набор абитуриентов в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ в этом году будет проходить в регионах проживания желающих стать курсантами. Выездные группы представителей всех 35 военных вузов, как сообщает ТАСС, будут работать в региональных военкоматах.

Кампания по набору курсантов будет проходить с 15 июля по 5 августа. Окончательные результаты вступительных испытаний будут известны 15 августа, и тогда же все успешно прошедшие профессиональный отбор будут зачислены в избранные вузы. Всего в этом году 40 тысяч молодых россиян захотели учиться военным профессиям.

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Автор: Василий Пименов
#абитуриенты #курсанты #военные вузы

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