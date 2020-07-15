Депутаты ГД внесли проект о наказаниях за покушение на территориальную целостность России

Законопроект о наказаниях за покушение на территориальную целостность РФ внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Согласно тексту законопроекта, граждане, публично призывающие в СМИ и интернете к отчуждению российских территорий, могут получить штраф в размере от 70 000 до 100 000 рублей. Сумма увеличивается для должностных лиц — от 100 000 до 200 000, для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.