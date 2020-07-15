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12:11   15 Июля 2020
Происшествия

Депутата Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за участие в несогласованной акции

Депутата Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за участие в несогласованной акции

Таганский суд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в совершении административного правонарушения, ее оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщил источник.

Галямину задержали за участие в несогласованной акции в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД в Москве. Суд признал депутата виновной и приговорил ее к крупному штрафу. Несогласованная акция прошла 29 мая.

Галямина утверждает, что это был одиночный пикет. Женщина уже повторно нарушила запрет на участие в несогласованных акциях. Депутат не признает свою вину. Ее защита собирается обжаловать решение судьи.

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Автор: Илья Романович
#суд #москва #штраф #азар #галямина

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