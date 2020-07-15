На IT-директора "Почты России" заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов "Почты России" Сергея Емельченкова, подтвердили в пресс-службе компании.

Расследованием занимается следственное управление по Южному административному округу московского главка Следственного комитета, уточнили в пресс-службе "Почты России". Как отмечается в сообщении, компания взаимодействует со следствием, передает РИА Новости.

Какие именно предъявлены обвинения в отношении Сергея Емельченкова не уточняется. По данным СМИ, сотрудник "Почты России" задержан по подозрению в картельном сговоре.