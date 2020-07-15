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 Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало

Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало
Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

 Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС

Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС
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12:10   15 Июля 2020
Происшествия

На IT-директора "Почты России" заведено уголовное дело

На IT-директора "Почты России" заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов "Почты России" Сергея Емельченкова, подтвердили в пресс-службе компании.

Расследованием занимается следственное управление по Южному административному округу московского главка Следственного комитета, уточнили в пресс-службе "Почты России". Как отмечается в сообщении, компания взаимодействует со следствием, передает РИА Новости.

Какие именно предъявлены обвинения в отношении Сергея Емельченкова не уточняется. По данным СМИ, сотрудник "Почты России" задержан по подозрению в картельном сговоре.

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Автор: Яна Либерман
#уголовное дело #следственный комитет #почта россии

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