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 Песков сообщил, что предложений отложить "Бессмертный полк" от Путина не поступало

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Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

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 Мисмари заявил о готовности ЛНА противостоять атакам боевиков ПНС

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 Власти США передумали высылать иностранных студентов из страны

Власти США передумали высылать иностранных студентов из страны

12:02   15 Июля 2020
Общество

Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-исследование на коронавирус в 207 поликлиниках города

Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-исследование на коронавирус в 207 поликлиниках города

Серьезный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве освободил клинические лаборатории. С 16 июля все москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-исследование на коронавирус.

Точки сдачи анализов на ПЦР-исследование откроются с 16 июля в 207 поликлиниках Москвы. Об этом со ссылкой на заявление заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщает ТАСС. Ракова подчеркнула, что запись на анализ будет осуществляться только в электронном виде, а ежедневно лаборатории смогут осуществлять до 50 тысяч ПЦР-исследований.

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Автор: Руслан Неглинный
#ракова #COVID-19 #ПЦР-исследование

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