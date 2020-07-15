Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-исследование на коронавирус в 207 поликлиниках города

Серьезный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве освободил клинические лаборатории. С 16 июля все москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-исследование на коронавирус.

Точки сдачи анализов на ПЦР-исследование откроются с 16 июля в 207 поликлиниках Москвы. Об этом со ссылкой на заявление заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщает ТАСС. Ракова подчеркнула, что запись на анализ будет осуществляться только в электронном виде, а ежедневно лаборатории смогут осуществлять до 50 тысяч ПЦР-исследований.