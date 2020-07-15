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11:56   15 Июля 2020
Общество

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о регулировании удаленной работы

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о регулировании удаленной работы

Законопроект о регулировании удаленной работы рекомендован к принятию депутатами Госдумы РФ в первом чтении, заявили официальные представители пресс-службы Комитета нижней палаты Федерального собрания по труду и социальной политике.

Проект о регулировании удаленной работы ранее в Государственную думу РФ внесли спикеры нижней и верхней палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Как уточняется, законодательная инициатива предусматривает системную проработку норм дистанционной работы. В частности, законопроект предполагает внесение трех ключевых понятий: "удаленная работа", "временная дистанционная работа", "комбинированная удаленная работа".

Проект также предполагает отказ от требований подписывать трудовой договор о дистанционной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи. По словам авторов законопроекта, высокая стоимость такой процедуры существенно ограничивает распространение дистанционной работы.

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Автор: Юлия Яковлева
#законопроект #госудма #политика #удаленная работа

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