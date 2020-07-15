Шествие "Бессмертного полка" в Москве перенесено на неопределенный срок

Шествие "Бессмертного полка", которое ранее было отменено 9 мая и перенесено на 26 июля, было отложено на неопределенный срок из-за сложных погодных условий.

Новая дата проведения мероприятия будет названа в четверг, 16 июля, сообщил федеральный чиновник, близкий к мэрии Москвы. Как отмечает Федеральное агентство новостей, подготовка к шествию в Москве пока не началась. По словам чиновника, шествие "Бессмертного полка" может состоятся 2 сентября. Эту дату также подтвердил один из собеседников издания "Ведомости". При этом причиной переноса акции на более позднее время оба источника называют жаркую погоду — участникам акции может стать плохо из-за духоты.

Руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторский ранее в интервью ФАН отметил, что решение о возможном переносе шествия на начало сентября пока не принято.