Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

Россияне, ранее не оформлявшие пособия на детей в условиях коронавируса, смогут получить их в августе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право получить в следующем месяце удвоенную выплату, которую многим ранее начислили в июне и июле. Размер пособия для таких категорий граждан составит 20 тысяч рублей.

Жителям РФ, воспитывающим ребенка до 3 лет, также полагалась материальная поддержка в размере 5 тысяч рублей за трехмесячный период. Те, кто ее еще не оформил, в августе могут рассчитывать на 15 тысяч рублей, передает ФАН.

Государство поможет российским семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер такого пособия будет отличаться в зависимости от региона проживания.