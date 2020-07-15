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11:28   15 Июля 2020
Экономика

Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

Россияне, ранее не оформлявшие пособия на детей в условиях коронавируса, смогут получить их в августе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право получить в следующем месяце удвоенную выплату, которую многим ранее начислили в июне и июле. Размер пособия для таких категорий граждан составит 20 тысяч рублей.

Жителям РФ, воспитывающим ребенка до 3 лет, также полагалась материальная поддержка в размере 5 тысяч рублей за трехмесячный период. Те, кто ее еще не оформил, в августе могут рассчитывать на 15 тысяч рублей, передает ФАН.

Государство поможет российским семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер такого пособия будет отличаться в зависимости от региона проживания.

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Автор: Ирина Большунова
#кризис #пособия #господдержка

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