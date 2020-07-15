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Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

 Матвиенко: Совфед свяжется с МИД России из-за ситуации с RT в странах Балтии

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11:25   15 Июля 2020
Общество

Москва и Подмосковье стали регионами с наименьшим приростом COVID-19

Москва и Подмосковье стали регионами с наименьшим приростом COVID-19

Наименьшие темпы прироста заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки зафиксированы в Москве, Подмосковье, Севастополе и Северной Осетии. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Москва и Московская область занимают первую строку рейтинга, в регионах зарегистрирован прирост всего в 0,3%. На втором месте идет Республика Северная Осетия и Севастополь, где прирост составил 0,4%. Третье место занимает Ингушетия, Дагестан и Калининградская область с приростом в 0,5%. За последние сутки в Российской Федерации зарегистрировано 6422 новых случая COVID-19, за весь период — 746 369 случаев.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора рассказала о проведении более 23,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию в государстве.

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Автор: Илья Романович
#москва #россия #подмосковье #коронавирус

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