Все знали и молчали. Как либералы выгораживают своих и унижают жертв харассмента

13 июля в российском сегменте Twitter несколько девушек заявили о домогательствах и насилии со стороны сотрудников либеральных медиа. А их аудитория пренебрегла декларируемыми ценностями личных прав индивида и бросилась защищать своих, отреагировав на признания девушек насмешками и оскорблениями.

Отечественный #metoo бросил тень на репутацию московского муниципального депутата Ильи Яшина, активиста «Открытой России» и SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, руководителя проектов Сбербанка Сергея Миненко, шеф-редактора МБХ-Медиа Сергея Простакова, бильд-редактора того же издания Андрея Золотова, главного редактора «moloko plus» Павла Никулина и экс-редактора издательского дома «Мамихлапинатана» Ильи Немченко.

О нравах в окружении Яшина рассказала журналистка Леся Рябцева, с которой оппозиционер состоял в близких отношениях несколько лет назад. Ее пытался изнасиловать друг Яшина, с которым тот решил не прерывать общение после инцидента, говорит Рябцева, да и сам мундеп оказался далеко не джентльменом. Пока Яшин никак не прокомментировал ситуацию.

«Сам же Яшин жестко меня контролировал, насиловал и не только психологически, изменял, шантажировал, наказывал игнором, использовал», — поделилась Рябцева.

В попытках выгородить единомышленника, сотрудница блогера Алексея Навального ответила на признание Рябцевой весьма цинично. Вероятно, Ольгу Гусеву насилие в отношении женщин может лишь развеселить.

Не поддержала жалующихся на мужские притязания журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина, отпустив весьма циничный комментарий. Ее осудили в Twitter.

Для Простакова и Золотова обвинения в соучастии в групповом изнасиловании закончились добровольным увольнением из МБХ-Медиа, принадлежащего олигарху Михаилу Ходорковскому. В отличие от руководства Сбербанка, которое проводит служебную проверку в отношении Гафарова и Миненко, бывший нефтяной магнат отстранился от конфликта. Обвинения нескольких своих сотрудников в изнасиловании он никак не комментирует.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что руководители прозападных медиа, к которым и принадлежат МБХ-Медиа и «Открытая Россия», после разразившихся скандалов находятся «в кататоническом ступоре», отсюда и молчание Ходорковского.

Журналистка Екатерина Винокурова рассказала, что за работу в RT ее ненавидели те сотрудники либеральных медиа, которые «все знали» про изнасилования в активистской среде, но предпочитали молчать.

«Есть две большие разницы между ситуациями "обнял не так, как надо" и тем, что было опубликовано в понедельник сотрудниками очень демократической организации, и что я не могу даже цитировать. Девушки, не бойтесь никогда говорить "Нет". Если после мягкого "останемся друзьями" все прекращается, то инциденты исчерпаны», — посоветовала Винокурова.

Тем временем, читатели МБХ-Медиа, разочарованные в поведении журналистов издания, встали на сторону заявивших о харассменте и отреагировали на происходящее горькой иронией.

Ранее «Политика Сегодня» писала о домогательствах, которым подверглись стажеры и журналисты телеканала «Дождь» со стороны звезды либерального эфира — телеведущего Павла Лобкова.