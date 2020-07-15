Первая группа добровольцев была вакцинирована 18 июня и все это время находилась под наблюдением. Спустя почти месяц можно смело говорить о безопасности и хорошей переносимости экспериментального препарата против коронавирусной инфекции.

Разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 прошла первые успешные испытания. Первая группа добровольцев, вакцинированных 18 июня, выписана 15 июля из госпиталя имени Бурденко Минобороны России.

"Интерфакс" напоминает, что в число добровольцев были включены мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.