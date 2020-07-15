Власти США передумали высылать иностранных студентов из страны

Власти США отказались от идеи выслать всех иностранных студентов, которые с сентября перейдут на онлайн-обучение. Против инициативы службы иммиграционного и таможенного контроля выступили 17 американских штатов и ряд крупных компаний. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что идея изначально была ошибочной.

«Люди донесли до администрации Трампа мысль, что в условиях неопределенного выздоровления от эпидемии коронавируса, экономика страны может сильно пострадать, если выслать всех иностранных студентов. Учащиеся университетов — это одна из наименее оплачиваемых категорий работников, но в то же время одна из наиболее эффективных. Поэтому, идея американских властей изначально была неверной», — рассказал специалист.

За то, чтобы оставить студентов в США, выступили такие компании-гиганты, как Facebook, Google, Microsoft и Twitter. Брутер объяснил, что они заинтересованы в учащихся, как в дешевой рабочей силе. Торговая палата США также поддержала иск против инициативы американских властей.

Политолог добавил, что высылать студентов из страны в нынешних условиях нет никакой необходимости. Эксперт согласился с представителями крупных компаний, которые заявили, что массовый отъезд из США более миллиона иностранных студентов создаст серьезные проблемы для вузов.

Помимо бизнесменов и работодателей, на защиту учащихся встали жители 17 американских штатов (Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорния и другие), а также крупнейшие учебные заведения страны, среди которых Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт.

«Я думаю, что здесь также помогло бы судебное решение по поводу защиты мигрантов. В администрации Трампа сильно опасались того, что в случае обращения студентов в суд, они не смогут выиграть дело».

14 июля 2020 года в федеральном окружном суде в Бостоне состоялось онлайн-заседание, в ходе которого власти США согласились отменить свое решение. По данным газеты The New York Times, на территории 17 штатов находятся 1 124 колледжа и университета.