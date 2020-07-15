Порядка 6,4 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в РФ

Порядка 6,4 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Соответствующие данные предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, около 26 процентов из выявленных случаев не имели симптомов заболевания. Также за прошедшие сутки зарегистрировано менее 160 смертей граждан с новым типом коронавируса. За последние 24 часа полностью вылечились от COVID-19 более 10,4 тысячи пациентов.

Телеканал "360" сообщает, что представители лаборатории иммуногенетики ИКМБ СО РАН в Новосибирске сделали открытие в сфере исследований и противостояния коронавирусной инфекции. Они первые в государстве, кому удалось получить антитела, нейтрализующие COVID-19.