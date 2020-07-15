Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 получили ученые из Новосибирска

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала усилий ученых всего мира для поиска вакцины и лекарства против болезни. В России первыми антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделили ученые из Новосибирска.

Образцы крови переболевших COVID-19 доноров были использованы сотрудниками лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН для выделения антител к SARS-CoV-2. Как пояснила корреспонденту РИА Новости советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова, эти антитела блокируют взаимодействие коронавируса с клеточным рецептором АСЕ2. Результатом блокировки является потеря способности вируса проникать сквозь клеточные мембраны.