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Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

Гражданам России рассказали о трех детских выплатах в августе

 Матвиенко: Совфед свяжется с МИД России из-за ситуации с RT в странах Балтии

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10:47   15 Июля 2020
Наука

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 получили ученые из Новосибирска

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 получили ученые из Новосибирска

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала усилий ученых всего мира для поиска вакцины и лекарства против болезни. В России первыми антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделили ученые из Новосибирска.

Образцы крови переболевших COVID-19 доноров были использованы сотрудниками лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН для выделения антител к SARS-CoV-2. Как пояснила корреспонденту РИА Новости советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова, эти антитела блокируют взаимодействие коронавируса с клеточным рецептором АСЕ2. Результатом блокировки является потеря способности вируса проникать сквозь клеточные мембраны.

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Автор: Василий Пименов
#российские ученые #COVID-19 #SARS-CoV-2

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