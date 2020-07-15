Матвиенко: Совфед свяжется с МИД России из-за ситуации с RT в странах Балтии

Совет Федерации направит во внешнеполитическое ведомство Российской Федерации сообщение с инициативой более жестко отреагировать на происходящее вокруг редакции Russia Today в государствах Балтии.

Такое заявление сделала руководитель Совфеда Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Некоторое время назад парламентарий оценила возможность пожизненного сенаторства Дмитрия Медведева. По ее словам, государственный деятель как экс-глава России не получит автоматически место пожизненного сенатора, поскольку для подобного развития событий следует принят соответствующий законопроект. Об этом написала редакция RT.