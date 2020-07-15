Обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровска Сергей Фургал пожаловался на сыпь на руках, рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Руки Фургала покрылись красными пятнами. Он считает, что это связано с ношением перчаток, что может привести к анафилактическому шоку. Обвиняемый сейчас находится в отдельной камере на самоизоляции. В камере он читает газеты и книги.

Фургала арестовали 10 июля. Его обвиняют в покушении на убийство и в организации убийств, совершенных в 2000-х. Также СК проверяет его на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Губернатор находится в Москве, ему грозит пожизненный срок, передает телеканал "360".