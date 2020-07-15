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9:58   15 Июля 2020
Общество

Арестованный глава Хабаровского края Фургал заявил о появлении сыпи из-за перчаток

Арестованный глава Хабаровского края Фургал заявил о появлении сыпи из-за перчаток

Обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровска Сергей Фургал пожаловался на сыпь на руках, рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Руки Фургала покрылись красными пятнами. Он считает, что это связано с ношением перчаток, что может привести к анафилактическому шоку. Обвиняемый сейчас находится в отдельной камере на самоизоляции. В камере он читает газеты и книги.

Фургала арестовали 10 июля. Его обвиняют в покушении на убийство и в организации убийств, совершенных в 2000-х. Также СК проверяет его на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Губернатор находится в Москве, ему грозит пожизненный срок, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#хабаровск #аллергия #Фургала

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