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9:51   15 Июля 2020
Экономика

Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Соединенные Штаты не намерены вступать в новые переговоры с КНР по поводу второй фазы торгового соглашения, сообщил президент США Дональд Трамп.

Власти США заявили о незаинтересованности в диалоге с Китаем. В качестве причины своего решения Трамп назвал коронавирусную инфекцию, впервые появившуюся в Китае.

Белый дом неоднократно обвинял Китай в распространении коронавируса и настаивал на привлечение КНР к ответственности, передает агентство "Интерфакс".

Не устроила США и политика китайских властей в отношении Гонконга. За принятие Закона о национальной безопасности Гонконга Соединенные Штаты ввели санкции в адрес ряда официальных лиц Китая. Трамп также подписал указ об отмене привилегированного отношения Вашингтона к Гонконгу.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #кнр #торговое соглашение

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