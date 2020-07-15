Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Соединенные Штаты не намерены вступать в новые переговоры с КНР по поводу второй фазы торгового соглашения, сообщил президент США Дональд Трамп.

Власти США заявили о незаинтересованности в диалоге с Китаем. В качестве причины своего решения Трамп назвал коронавирусную инфекцию, впервые появившуюся в Китае.

Белый дом неоднократно обвинял Китай в распространении коронавируса и настаивал на привлечение КНР к ответственности, передает агентство "Интерфакс".

Не устроила США и политика китайских властей в отношении Гонконга. За принятие Закона о национальной безопасности Гонконга Соединенные Штаты ввели санкции в адрес ряда официальных лиц Китая. Трамп также подписал указ об отмене привилегированного отношения Вашингтона к Гонконгу.