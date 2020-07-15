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9:50   15 Июля 2020
Общество

Госдума готова поднять планку штрафов для шумных соседей до 50 тысяч рублей

Госдума готова поднять планку штрафов для шумных соседей до 50 тысяч рублей

Законопроект, дополняющий Жилищный кодекс, будет рассмотрен парламентариями на осенней сессии, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Данная инициатива позволит сформировать единый механизм реагирования на нарушения, связанные с порядком в доме, отметил парламентарий. По его словам, законопроект предусматривает правовую ответственность для собственников жилых и нежилых помещений. Так, в случае нарушения тишины шумных хозяев смогут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Законопроект, выдвинутый на рассмотрение Госдумы, окажет положительное воздействие на повышение культурного уровня соседей, а также позволит избежать реальных столкновений между ними, заключил Выборный в беседе с "Парламентской газетой".

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #законопроект #штраф #соседи #шум

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