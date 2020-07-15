Законопроект, дополняющий Жилищный кодекс, будет рассмотрен парламентариями на осенней сессии, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Данная инициатива позволит сформировать единый механизм реагирования на нарушения, связанные с порядком в доме, отметил парламентарий. По его словам, законопроект предусматривает правовую ответственность для собственников жилых и нежилых помещений. Так, в случае нарушения тишины шумных хозяев смогут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Законопроект, выдвинутый на рассмотрение Госдумы, окажет положительное воздействие на повышение культурного уровня соседей, а также позволит избежать реальных столкновений между ними, заключил Выборный в беседе с "Парламентской газетой".