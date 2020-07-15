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9:50   15 Июля 2020
Политика

Социологи назвали причины, почему популярность Порошенко выросла среди украинцев

Социологи назвали причины, почему популярность Порошенко выросла среди украинцев

Объединение бывшего украинского лидера Петра Порошенко "Европейская солидарность" обогнало по популярности формирование действующего президента Незалежной Владимира Зеленского "Слуга народа" в Киеве. Об этом свидетельствует проведенный соцопрос.

Социальное исследование проводилось специалистами за несколько месяцев до местных выборов. Об этом написала редакция RT.

По словам экспертов, увеличение рейтинга Порошенко и его партии первостепенно связано с разочарованием украинцев в действующем президенте. Хотя некоторое время назад экс-государственный лидер потерпел поражение на выборах с разгромным результатом. Парламентарий не раз сообщал о планах вернуться к власти. Однако исследователи не исключают подобного поворота событий.

Телеканал "360" сообщает, что оппозиция Украины потребовала отставки Зеленского из-за развала экономики страны.

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Автор: Илья Романович
#порошенко #рейтинг #зеленский

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