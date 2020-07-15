Социологи назвали причины, почему популярность Порошенко выросла среди украинцев

Объединение бывшего украинского лидера Петра Порошенко "Европейская солидарность" обогнало по популярности формирование действующего президента Незалежной Владимира Зеленского "Слуга народа" в Киеве. Об этом свидетельствует проведенный соцопрос.

Социальное исследование проводилось специалистами за несколько месяцев до местных выборов. Об этом написала редакция RT.

По словам экспертов, увеличение рейтинга Порошенко и его партии первостепенно связано с разочарованием украинцев в действующем президенте. Хотя некоторое время назад экс-государственный лидер потерпел поражение на выборах с разгромным результатом. Парламентарий не раз сообщал о планах вернуться к власти. Однако исследователи не исключают подобного поворота событий.

Телеканал "360" сообщает, что оппозиция Украины потребовала отставки Зеленского из-за развала экономики страны.