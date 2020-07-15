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9:50   15 Июля 2020
Армия

Жители и гости Североморска увидят в День ВМФ новейший АПРК "Князь Владимир"

Жители и гости Североморска увидят в День ВМФ новейший АПРК "Князь Владимир"

День Военно-Морского Флота РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Одной из самых зрелищных частей торжества является парад кораблей, который пройдет также и в Североморске.

Главный военно-морской парад в День ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге, куда отправятся немало кораблей Северного флота, но несмотря на это жители и гости Североморска также смогут увидеть морскую мощь России. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью "Красной Звезде", выдержки из которого приводит ИА Regnum, сообщил, что в параде в Североморске примет участие новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", принятый в состав Северного флота лишь месяц назад.

Кроме него, на рейде Североморска будут стоять 28 боевых кораблей и судов обеспечения. По словам Моисеева, командование Северного флота, несмотря на то, что основные силы задействованы в главном параде, нашли возможность порадовать жителей и гостей главной базы Северного флота.

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Автор: Ирина Большунова
#день вмф #северный флот #контр-адмирал моисеев

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