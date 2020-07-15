СМИ: российские штурмовики Су-25 созданы для третьей мировой войны

Российские вооруженные силы вызвали у некоторых опасения в подготовке к третьей мировой войне после того, как выпустили новые кадры новейшего штурмовика Су-25. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Новейший штурмовик Су-25 получил прозвище "летающий танк". Об этом сообщил обозреватель британского издания Наоми Адедокун. Некоторые опасаются, что это возможная подготовка к третьей мировой войне, сообщается в материале издания.

На видео, которое опубликовали российские военные, зрители могут наблюдать, как самолет взлетает в небо для совершения боевого маневра.

Обозреватель британского издания сообщает, что на видео некоторые кадры демонстрируют самолет снизу, что показывает его скорость в реальном времени. Штурмовик Су-25 известен как "летающий танк" из-за своей тяжелой бронировки и выносливости. Задача, которая стоит перед этим истребителем, это тесная воздушная поддержка сухопутных войск и уничтожение важных объектов противника на поле боя. Об этом сообщает издание "ПолитРоссия".