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9:46   15 Июля 2020
Армия

СМИ: российские штурмовики Су-25 созданы для третьей мировой войны

СМИ: российские штурмовики Су-25 созданы для третьей мировой войны

Российские вооруженные силы вызвали у некоторых опасения в подготовке к третьей мировой войне после того, как выпустили новые кадры новейшего штурмовика Су-25. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Новейший штурмовик Су-25 получил прозвище "летающий танк". Об этом сообщил обозреватель британского издания Наоми Адедокун. Некоторые опасаются, что это возможная подготовка к третьей мировой войне, сообщается в материале издания.

На видео, которое опубликовали российские военные, зрители могут наблюдать, как самолет взлетает в небо для совершения боевого маневра.

Обозреватель британского издания сообщает, что на видео некоторые кадры демонстрируют самолет снизу, что показывает его скорость в реальном времени. Штурмовик Су-25 известен как "летающий танк" из-за своей тяжелой бронировки и выносливости. Задача, которая стоит перед этим истребителем, это тесная воздушная поддержка сухопутных войск и уничтожение важных объектов противника на поле боя. Об этом сообщает издание "ПолитРоссия".

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Автор: Ирина Большунова
#минобороны #су-25 #Штурмовик РФ

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