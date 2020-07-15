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9:45   15 Июля 2020
Экономика

Россияне с 15 июля смогут получить сразу две новые выплаты

Россияне с 15 июля смогут получить сразу две новые выплаты

Две государственные выплаты станут доступны гражданам РФ с 15 июля 2020 года. Речь идет о поддержке российских предпринимателей в период пандемии коронавирусной инфекции.

Первая выплата — это субсидия предприятиям и ИП для проведения дезинфекции в целях профилактики и предотвращения распространения коронавируса. Сумма этой выплаты составляет 15 тысяч рублей, уточняет ФБА "Экономика сегодня".

Вторая выплата начисляется из расчета 6,5 тысячи рубелей на каждого сотрудника организации. Если же на предприятии нет работников, тогда его владелец получит только первую выплату.

При подаче документов на получение государственных субсидий у предпринимателя не должны быть задолженностей по налогам и страховым взносам более чем на 3 тысячи рублей. Кроме того, юрлица не должны находиться в процессе банкротства или ликвидации.

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Автор: Борис Нестеров
#бизнес #выплаты #субсидии #господдержка

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