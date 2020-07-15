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9:24   15 Июля 2020
Политика

Свидетель катастрофы МН17 готов рассказать в суде о военных самолетах в день трагедии

Свидетель катастрофы МН17 готов рассказать в суде о военных самолетах в день трагедии

Свидетель катастрофы МН17 Артем Трясков заявил, что готов рассказать в суде о военных самолетах, которые он видел в день трагедии в небе над Донбассом. Об этом он заявил в интервью Bonanza Media.

По его словам, он собирается дать показания официальным лицам, которые ведут расследование и выясняют причины трагедии. Трясков рассказал, что с ним пытались связаться журналисты платформы Bellingcat, но ему это показалось подозрительным. Свидетель говорит, что заходил на страницу к "журналисту", где было написано, что аккаунт несколько раз удалялся и восстанавливался, и нет ни одной фотографии.

"Мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю", — сообщил Трясков.

17 июля 2014 года произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 298 человек, находившиеся на борту Boeing 777 рейса МН17, летевшего над Донбассом из Амстердама в Куала-Лумпур.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #мн17 #Артем Трясков

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