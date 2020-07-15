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9:14   15 Июля 2020
Общество

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna прошла испытание на людях

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna прошла испытание на людях

Вакцина американской компании Moderna для профилактики заболевания COVID-19 прошла испытания на людях. У всех 45 пациентов, принявших участие в испытаниях, препарат вызвал сильный иммунный ответ, пишет New England Journal of Medicine.

Участники испытаний получили дозу вакцины от коронавируса объемом 25, 100 или 250 микрограммов. Все пациенты выработали антитела, используемые организмом для защиты от вируса.

"Вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы", — говорится в официальном заявлении компании.

Согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13,3 млн случаев коронавируса. Из них свыше 3,4 млн — на территории США. Вся актуальная и достоверная информация об эпидемиологической обстановке в мире приводится на сайте Университета Джона Хопкинса.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцина #moderna #испытание на людях

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