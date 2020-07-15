Минобороны Азербайджана опубликовало кадры удара по объекту ВС Армении

В Товузовском районе вооруженные силы Азербайджана уничтожили опорный пункт роты Армении. Об этом в среду сообщило военное ведомство республики.

Во вторник, 14 июля, Азербайджан нанес удар по одному из объектов ВС Армении на границе двух стран с применением предположительно, барражирующего дистанционно управляемого боеприпаса.

"Точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты", — сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Напомним, что ранее вооруженные силы Армении обстреляли село Дондар Гушчу в Товузском районе Азербайджана из крупнокалиберного оружия и артиллерии. Азербайджан нанес ответный удар по позициям армянских военных. Военный конфликт эскалируется. Страны поднимают в воздух авиацию.