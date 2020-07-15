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 Тимошенко обвинила Зеленского в передаче Украины международным финансовым спекулянтам

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8:27   15 Июля 2020
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в передаче Украины международным финансовым спекулянтам

Тимошенко обвинила Зеленского в передаче Украины международным финансовым спекулянтам

Президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных финансовых спекулянтов". Об этом заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на странице в Facebook.

Политик рассказала, что результаты работы Верховной рады за год сегодня печальные. Она отметила, что в большинство депутатов в Раде стали послушными инструментами для Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Тимошенко, депутаты работают против интересов людей, а в стране процветает лоббирование коррупционных законов в пользу заграничных мошенников.

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Автор: Яна Либерман
#украина #тимошенко #зеленский

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