Россиянам предложили давать вознаграждение за находку просроченных продуктов в магазинах

Россиянам, которые нашли просроченный товар, следует выплачивать половину суммы от штрафа, наложенного на магазин. Такое предложение от депутата Василия Власова поступило главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Власов считает, что за торговлю просроченными товарами магазинам полагается штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей. По мнению депутата, гражданин, выявивший нарушение и сообщивший в соответствующие органы, может рассчитывать на моральную компенсацию. Об этом пишет RT.

Депутат сообщил, что его предложение стимулирует повысить контроль со стороны общества за продажей просрочки. Он предлагает за выявление нарушения платить гражданам половину размера от штрафа магазину.