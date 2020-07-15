МИД КНР: любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал

Попытки властей Соединенных Штатов Америки помешать действию закона о национальной безопасности обречены на неудачу. Об этом сообщили на сайте МИД КНР.

Представители китайского МИД сообщили, что дела Гонконга являются вопросами, касающихся исключительно Китая, так как город считается специальным районом КНР. В заявлении также отмечается, что ни одна страна мира не имеет право вмешиваться в их дела. В МИД КНР предупредили Вашингтон об ответных действиях в случае того, если власти США будут стоять на своем. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство США однако подметило, что действия КНР против Гонконга являются угрозой для национальной безопасности и экономики Вашингтона. Соединенные Штаты приравняли паспорта граждан Гонконга с китайскими, пишет телеканал "360".