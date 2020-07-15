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7:42   15 Июля 2020
Общество

Эксперты перечислили способы защиты мобильного банка на смартфоне от мошенников

Эксперты перечислили способы защиты мобильного банка на смартфоне от мошенников

Злоумышленники могут воспользоваться мобильным банком для того, чтобы получить доступ к средствам жертвы. Как обезопасить себя от этого, рассказали эксперты.

По словам экспертов, мобильный банк может быть взломан при установке на смартфон вредоносного ПО. Поэтому стоит внимательнее относиться к тому, что попадает на телефон: не устанавливать приложения от подозрительных издателей и не использовать jailbreak, а также не стоит устанавливать средства удаленного управления, сообщает РИА Новости.

Устанавливать приложения на телефон нужно только из авторизованных источников, например, магазинов AppStore и Google Play. Эксперты советуют использовать двухфакторная аутентификацию для входа, однако будет надежнее, если СМС-код будет приходить на другое устройство, чтобы мошенник не перехватил сообщение.

Эксперты также рекомендуют регулярно менять пароли и помнить, что по телефону ни один банк не попросит данных карты или информацию для входа в мобильный банк.

Телеканал "360" сообщает, что мошенники под видом сотрудников банка украли у москвича 5,3 млн рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#эксперты #мошенники #мобильный банк

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