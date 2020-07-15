Эксперты перечислили способы защиты мобильного банка на смартфоне от мошенников

Злоумышленники могут воспользоваться мобильным банком для того, чтобы получить доступ к средствам жертвы. Как обезопасить себя от этого, рассказали эксперты.

По словам экспертов, мобильный банк может быть взломан при установке на смартфон вредоносного ПО. Поэтому стоит внимательнее относиться к тому, что попадает на телефон: не устанавливать приложения от подозрительных издателей и не использовать jailbreak, а также не стоит устанавливать средства удаленного управления, сообщает РИА Новости.

Устанавливать приложения на телефон нужно только из авторизованных источников, например, магазинов AppStore и Google Play. Эксперты советуют использовать двухфакторная аутентификацию для входа, однако будет надежнее, если СМС-код будет приходить на другое устройство, чтобы мошенник не перехватил сообщение.

Эксперты также рекомендуют регулярно менять пароли и помнить, что по телефону ни один банк не попросит данных карты или информацию для входа в мобильный банк.

Телеканал "360" сообщает, что мошенники под видом сотрудников банка украли у москвича 5,3 млн рублей.